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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فحص وعلاج 1202 حالة في قافلة جامعة طنطا الطبية الشاملة بمركز بسيون

محافظ الغربية
محافظ الغربية

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلة طبية تنموية شاملة إلى قرية قرانشو بمركز بسيون لدعم  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان.

 
وذلك بالتعاون مع محافظة الغربية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة " ومديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية.

تقديم الرعاية الطبية لـ 2101 حالة بقافلتي جامعة طنطا بمركزي بسيون وزفتى

صرح  الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الإقبال المستمر والملحوظ من المواطنين على الاستفادة من خدمات قوافل جامعة طنطا  يعكس دور الخطة الاستراتيجية لجامعة طنطا، في دعم المرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويؤكد على الثقة المجتمعية التي تحظى بها الجامعة ودورها الرائد فى خدمة المجتمع  في كافة المجالات التنموية وما تذخر به الجامعة من كوادر طبية تقدم رعاية طبية على أعلى مستوى المرضى فى القرى الأكثر احتياجا .

أضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تنظيم القوافل الطبية يأتي على رأس أولويات الجامعة ، إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية، لتوفير خدمات طبية متميزة للمرضى بالقرى الأكثر احتياجاً بمراكز المحافظة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية والعلمية المتخصصة في الجامعة في مختلف التخصصات.

محافظ الغربية يتابع مع المكتب الفني مشروعات "حياة كريمة"

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي لعدد 1202 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 105 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 4015 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:
68 حالة في جراحة المخ والأعصاب، و115 حالة في عيادة طب الأطفال، و132 بجراحة العظام، و154 بعيادة الأمراض الجلدية، و113 بأمراض الباطنة، و66 بعيادة جراحة المسالك البولية، و104 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، 26 بعيادة الجراحة العامة، و54 بعيادة الأمراض الصدرية، و24 بالنفسية والعصبية، و156 بعيادة طب وجراحة العيون، و34 بعيادة القلب والأوعية، و 66 بعيادة التحاليل، و36 بعيادة تنظيم الأسرة، و54 بعيادة مبادرات الصحة.

كما تم تحويل 105 حالة بواقع 14 جراحة مخ وأعصاب، و6 أطفال، و14عظام، و9 جلدية، و4 باطنة، و8 مسالك بولية، و12 أنف واذن وحنجرة، و9 جراحة عامة، و6 الصدر، و2 نفسية وعصبية، و18 طب وجراحة العيون، و3 قسم القلب والأوعية الدموية.

تقديم الرعاية الطبية لـ 2101 حالة بقافلتي جامعة طنطا بمركزي بسيون وزفتى

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 90 مواطن، وزراعة 100 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في عن الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة والفحص الذاتي للثدي، اضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري، وعلامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم، كما قدمت الدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة محاضرات توعوية لأهالي القرية لتحقيق حياة اجتماعية صحية وتربية إيجابية للأطفال وتنظيم أطر العلاقات الأسرية بين الأجيال المتعاقبة.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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