محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

أرسل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جاء نصها: يسعدني أن أبعث لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، متوجهاً للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات بوافر الصحة، ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم.

وبعث المحافظ برقيات تهنئة لكلاً من : الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الوزراء، المحافظين ، كبار شخصيات الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالغربية.