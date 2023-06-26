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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أرسل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جاء نصها: يسعدني أن أبعث لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، متوجهاً للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات بوافر الصحة، ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم.

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وبعث المحافظ برقيات تهنئة لكلاً من : الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الوزراء، المحافظين ، كبار شخصيات الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالغربية.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور طارق رحمي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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