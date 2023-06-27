الحبس سنة لمتهم باع سيارة برخصة مزورة

عاقبت محكمة الجنايات عاطل بالحبس سنة مع الشغل ،لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية"رخصة مركبة" .. واستخدامها لبيع سيارة.

كشفت تحريات ضباط المباحث انه عقب إنهاء مالك السيارة إجراءات تغيير قيد سيارة من مرور العجمي الي مرور كفر الشيخ وبتقديمة ملكية السيارة تبين أن ضمنها رخصة تسير تحمل إسم المتهم خاصة بذات السيارة وتوكيل بيع منسوب صدوره لمكتب توثيق المنتزة، والاستعلام الأمني عن المركبة تبين أنها غير مدرجة علي قاعدة بيانات المرور، وبمواجهة صاحب السيارة أقر أنه قام بشراء السيارة من المتهم وهو ليس علي علم بكون الرخصة مزورة وبإجراء التحريات، تبين حسن نية المشترى، وعدم علمه أنها رخصه مزورة ،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بالاشتراك مع اخر مجهول في تزوير رخصة تسير سيارة محل الواقعة ، عن طريق توكيل بمكتب توثيق المنتزة ممهرة بختم شعار الجمهورية مقلد منسوب لذات الجهة ، وتبين من الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة ، أن التوكيل المزور، تم استخدامه في استخراج رخصه تسيير السيارة.