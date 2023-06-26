تعرف على برنامج الأهلي استعداداً لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي تعديل البرنامج التدريبي إستعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل بالدوري .

ووضع كولر برنامج الإستعداد لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها التاسعة والنصف من مساء الخميس المقبل بالدوري.

ومنح مارسيل كولر لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم علي أن يعود الفريق للتدريبات في الخامسة من مساء غداً الثلاثاء.

ويختتم الفريق تدريباته مساء الأربعاء بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن كولر القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق ليلة المباراة .

وتأهل الفريق الأحمر إلى دور الستة عشر لبطولة كأس مصر لمواجهة فريق الداخلية بعد الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة في دور الـ٣٢ للبطولة.

سيطر الأهلي على مجريات المباراة بالكامل، وسعى إلى اختراق دفاعات منتخب السويس، سواء من العمق أو الأطراف، ولاحت أمام الفريق أكثر من فرصة كان أخطرها ركلة الجزاء التي أهدرها رامي ربيعة في الشوط الثاني.

سجل هدف الفوز حسين الشحات في الدقيقة 87، عندما تسلم تمريرة أحمد قندوسي وتقدم وسدد ببطن القدم في الشباك.