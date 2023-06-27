26 يوليَو محاكمة طبيب الحرام بروض الفرج

تواصل محكمة الجنايات، المنعقدة بشمال القاهرة في العباسية، بجلسة ٢٦ يوليو القادم محاكمة طبيب النساء والتوليد المتهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الجنس معه مقابل إجراء عمليات إجهاض بروض الفرج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار نجاتي أبوالخير، وعضوية المستشارين ناجي الحايس وأيمن عبدالرازق ومجدي بيومي وسكرتارية مصطفي شوقي.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات بعد حملهن سفاحا، وذلك مقابل ممارسة العلاقات المحرمة معهن، بعد طلبه من السيدات اللاتي يحضرن إلى عيادته في المنطقة للإجهاض.