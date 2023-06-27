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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يتجاهل ثورة الحكام ويؤجل مستحقاتهم إلى ما بعد العيد

صدى البلد

كشف الإعلامي وليد الحديدي أن اتحاد الكرة، تجاهل صرف جزء من مستحقات الحكام، كما سرَّب مسؤوليه مؤخرًا، تزامنًا مع الأزمة الكبيرة الحالية المتواجدة داخل جدران الجبلاية الخاصة بـ مستحقات الحكام المتأخرة.

وقال الحديدي، خلال تقديمه برنامج “بوكس تو بوكس”، أن الحكام طالبوا علنًا بالمستحقات المتأخرة، سواء في تواصل رسمي مع مسؤولي اتحاد الكرة، أو من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحكام لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ أشهر، فقد حصلوا على مستحقات مباريات الدوري حتى الجولة الـ 11، ولم يحصلوا على مستحقات مباريات “الكأس” و"كأس الرابطة" سواء النسخة الماضية أو الحالية.

اتحاد الكرة برنامج بوكس تو بوكس كأس الرابطة مباريات الدوري

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اتحاد الكرة يتجاهل ثورة الحكام ويؤجل مستحقاتهم إلى ما بعد العيد

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