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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تحتل المركز 279 عالميًّا وتتصدر مصريا وأفريقيًّا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة ، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة بالتقدم الكبير الذي حققته جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، والذي ظهر واضحًا في تصنيف ليدن الهولندي من خلال حصول الجامعة على المركز 279 عالميًا، وتصدرها الجامعات المصرية بفارق 258 مركزًا عن أقرب جامعة لها، ونجاحها في القفز 117 مركزًا خلال 6 سنوات، بما وضع جامعة القاهرة بين أفضل 1% من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

كما أشاد رئيس الجامعة، بالإنجاز الدولي الجديد الذي حققته مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) ووجودها في أوائل المجلات المتخصصة بتصدرها المركز السابع عالميًا في نتائج المؤشرات الدولية في نتائج Cite Score لعام 2022 بحصولها علي معامل اقتباسات (Site Score 19.6) مقارنة بالمركز الثامن لعام 2021.

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كما وافق مجلس الجامعة على عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات، أهمها مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة وجوانغدونغ للتكنولوجيا الصينية في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، وبروتوكول تعاون بين الجامعة والأكاديمية العسكرية المصرية للتعاون في تنفيذ برنامج بكالوريوس إدارة أعمال النقل واللوجستيات، وبكالوريوس حاسبات ومعلومات.

وكان في مستهل الاجتماع، تقدم مجلس الجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك والاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقدم رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لعلماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022، والتي أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث حصل 9 من أساتذة وباحثي الجامعة على جوائز الدولة لتأتي جامعة القاهرة في المرتبة الاولى بالحصول على أكبر عدد من الجوائز.

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