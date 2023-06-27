رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية: جميع الحجاج أمورهم الصحية مطمئنة

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن الحجاج موجودين جميعهم حاليا فى عرفات، معقبا: “نستعد لخطبة عرفات والصلاة، وهناك غرفة عمليات كاملة مع وزارة الداخلية المصرية، وننسق لحظة بلحظة فيما يخص أحوال الحجاج”.

وأضاف رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “dmc”، أن هناك متابعة مستمرة للحجاج الموجودين في عرفات، من خلال وزيرة التضامن الاجتماعي للاطمئنان على أحوالهم، معقبا: “نطمئن مشاهدينا أن الحجاج بخير والجميع متواجد فى عرفات”.

وتابع رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن جميع الحجاج أمورهم الصحية مطمئنة، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة المصرية والسعودية بشأن الحالات المرضية، وهناك متابعة مستمرة للحالات المتواجد بالمستشفيات.