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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استدعاء مديري التنظيم والإدارة الهندسية بالمنتزه أول للتحقيق في انهيار عقار الإسكندرية

صدى البلد

قررت النيابة الادارية استدعاء كل من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه أول، لسؤالهما بشأن ماكشفت عنه معاينة فريق النيابة لموقع الحادث من بناء دور دون ترخيص، وبعض المخالفات التي تتعلق بمسئولية عملهم ومهامهم الوظيفية. 

وأكدت النيابة الإدارية، أن التحقيقات مع المسئولين ستتضمن مواجهتهم بما قام به مالك الدور الرابع عشر علوي من إحداث إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر يونيو ٢٠٢٣، وذلك في العقار الذي بني عام ١٩٧٥.

وأوضحت النيابة، أن المعاينة كشفت انشطار العقار رأسيًا لأسفل بانهيار الجزء الأيمن من العقار في اتجاه واجهة العقار حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار، وأن حصيلة الضحايا حتى الآن ثلاثة حالات وفاة وإصابة واحدة، مع استمرار جهود الحماية المدنية باستكمال رفع الانقاض.

وكان أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية - القسم الأول، أمس ، معاينة تصويرية لموقع عقار الإسكندرية المنهار والكائن بمنطقة سيدي بشر التابعة لحي المنتزه أول.

وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار حسام هنداوي مدير النيابة، وعضوية كل من المستشاران أيمن عبد المهيمن، والمستشار إسلام يوسف، لموقع العقار المنهار. 

وأكد المستشار محمد سميرالمتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه تبين من المعاينة أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة عشر دورًا علويًا، ويقع بشارع خليل حماده بمنطقة سيدي بشر بحري بنطاق حي أول المنتزه.

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IMG-20230627-WA0034
IMG-20230627-WA0027
IMG-20230627-WA0027
ضحايا عقار سيدي بشر تحقيقات النيابة عقار سيدي بشر

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