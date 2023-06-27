الحكومة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك .. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان استعداد الحكومة لعيد الأضحي .

أوضح الانفوجراف ان هناك توجيهات حكومية كبرى برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، لزيادة توفير السلع في الأسواق ودعم توجيه الخدمات للمواطنين طوال فترة الإجازات، بالإضافة إلى زيادة فرق الرعاية الصحية المنتشرة على مستوى الجمهورية لدعم احتياجات المواطنين.

واوضح الانفوجراف ان التوجيهات تضمنت طرح كميات مضاعفة من اللحوم والسلع الاساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ، وتوفير اللحوم باسعار مخفضة وتكثيف الحملات علي الاسواق والمحال للتاكد من توافر السلع وصلاحيتها .

كما تضمنت التوجيهات تشكيل غرف عمليات في كل المحافظات لمواجهة الازمات والطوارئ ، ووجود اطقم فنية بمرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء والانارة .

وتضمنت تجهيز ساحات صلاة العيد وتأمين الحدائق والمنتزهات لاستقبال المواطنين ، والدفع بحصص اضافية من اسطوانات الغاز والرقابة ع المخابز .

وتضمنت التوجيهات الدفع ب2229 سيارة اسعارا بالميادين الرئيسية والحدائق والطرق السريعة ورفع درجة الاستعداد الكبري في المستشفيات .