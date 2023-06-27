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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على قد الإيد .. أرخص موبايل من سامسونج للشراء في العيد

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A03 Core

يعد هاتف Galaxy A03 Core من شركة سامسونج الكورية الجنوبية واحدا من أرخص هواتف الشركة ، كما يعتبر أكثر هاتف ذكي مناسب للشباب ومحدودي الدخل من راغبي شراء هواتف سامسونج في العيد ، بالإضافة إلى تميزه بعدد من المواصفات الجيدة. 

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core في السوق المصري بسعر يبدأ من 3 آلاف و444 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

   

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A03 Core بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD، قياس 6.5 بوصة، مع جودة عرض +HD، ودقة 720 × 1600 بكسل، مع نوتش على شكل Infinity-V مخصص للكاميرا الأمامية، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف. 


ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A03 Core كاميرا خلفية واحدة مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع بفتحة عدسة f / 2.0، وتقريب بصري يصل إلى 4x مع فلاش LED وتسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03 Core على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير مع منفذ شحن من نوع microUSB ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 ملم، مع دعم تقنية Bluetooth v4.2 وشبكات Wi-Fi، بالإضافة إلى تقنية GPS.

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A03 Core بمعالج من نوع  Unisoc SC9863A يدعم شبكة 4G LTE، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 و3 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة  32 و 64 جيجابايت قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل المخفف Go من أندرويد.

 

 

 

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