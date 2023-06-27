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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مداهمات في التشيك وتفكيك شبكة دولية تدير الهجرة غير الشرعية

التشيك
التشيك

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، شنت السلطات التشيكية حملة مداهمات وتفتيش ضد مهربي بشر مشتبه بهم، وقالت إنها فككت عصابة دولية تدير الهجرة غير الشرعية وتضم 14 شخصاً.

أعلنت الشرطة التشيكية، أنها فككت شبكة كبيرة للهجرة غير الشرعية، كانت تنظم عمليات عبور من تركيا إلى أوروبا الغربية، وأكّدت أنها اعتقلت 14 مهرّباً مشتبهاً بهم، بينهم 13 أجنبياً ومواطن تشيكي واحد، في مداهمات  وعمليات تفتيش طالت جميع أنحاء البلاد، خلال الأيام الأخيرة.

وتزعم السلطات أن المشتبه بهم نظموا عمليات تهريب لا يقل عن 1000 مهاجر غير شرعي منذ عام 2021، وكسبوا ما لا يقل عن مليون يورو (1.1 مليون دولار). وإذا ثبتت إدانتهم، يواجه المهربون ما يصل إلى 16 عاماً من السجن.

 

 يستخدمون التشيك كبلد عبور في طريقهم إلى الغرب

وقال مسؤولون إن المهاجرين يستخدمون التشيك كبلد عبور في طريقهم إلى الغرب ولا يتقدمون في الغالب بطلبات للحصول على اللجوء في البلاد.

السلطات التشيكية عصابة دولية الهجرة غير الشرعية اوروبا مهاجر غير شرعي

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