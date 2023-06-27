نداء شرارة تطرح أغنية أحبك على اليوتيوب.. شاهد

طرحت الفنانة الأردنية نداء شرارة أغنية جديدة بعنوان أحبك وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

أغنية أحبك غناء نداء شرارة وكلمات محمد الصالح وألحان وتوزيع حيدر كيتارا.

نداء شرارة

كشفت الفنانة نداء شرارة، أنها لم تدرس الموسيقى، قائله: "ما درستش مزيكا لإن ماكنت متخيلة إن ييجي يوم وأغني لكن بسمع نصائح الأساتذة وبشتغل على حالي".

وأضافت: "أنا لم أدرس الموسيقى وأغني بإحساسي، لكن الموهبة لها دور، وهي الدور الأساسي ولابد أن يثقف الشخص نفسه فينا".

وأشارت: "لم يكن لدي خلفية موسيقية قبل الفن، ولم أدرس مزيكا لأن الموضوع بالنسبة لي كان بعيد، لكن لما بقيت في الفن بدأت أسمع نصائح لأساتذة وبحاول أطور من نفسي".

قالت الفنانة نداء شرارة،: "لم أدرس الموسيقي وحققن نجاحي بفضل موهبتي"، لافته: "عندما دخلت الفن بدأت اسمع النصائح من الأساتذة واشتغل على نفسي وأعمل تدريبات صوتية".

وأضافت الفنانة نداء شرارة،: "عائلتي بتسمعني دائما.. وحفظت أغاني أم كلثوم منذ الصغر من جدي وكوكب الشرق لديها مكانة كبيرة داخلي".