المؤبد عقوبة حائزي ومصنعي الألعاب النارية

أصبحت الألعاب النارية "البمب والصواربخ" مظهر من مظاهر احتفال بعض المصريين بالعيد، لكن من يقوم بذلك لا يعرف أنه محظور قانونا حيازتها أو تصنيعها دون ترخيص، وإلا تعرض لعقوبة كبيرة.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نص على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ونص ايضا، أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.