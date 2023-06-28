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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: تصريحات نتنياهو برفض إقامة دولة فلسطينية ضد قرارات الشرعية الدولية

مجلس النواب
مجلس النواب

انتقد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، بشأن رفضه إقامة دولة فلسطينية مؤكداً أن هذه التصريحات توضح للعالم أن إسرائيل لا تريد السلام وهى تصريحات مرفوضة وضد قرارات الشرعية الدولية.

وأشار " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم الى أن تصريحات نتنياهو توضح للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولى، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلى يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية، وأن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة هو قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد بجهود ورؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية والتى تتمثل فى ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بسرعة التحرك لتنفيذ رؤية مصر وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى ووقف جميع الممارسات الاجرامية من سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين مؤكداً على ضرورة تقديم المجتمع الدولي لجميع انواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو قد قال خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، إنه يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم وفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بنيامين نتنياهو مجلس النواب محمد عبد الحميد

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