زوج يطالب القاضي باستضافة ابنته يومين: أنا من بحري وهي من الصعيد

أقام زوج دعوى أمام محكمة الأسرة بكفر الشيخ، طالبا من المحكمة السماح له باستضافة ابنته يومين في الأسبوع.

وقال الزوج “م. ع” إن سبب إقامته دعواه هو بعد المسافة بينه وبين ابنته وطليقته، ما أعاقه عن الانتظام في رؤية ابنته الصغيرة.

وأضاف: “تطورت المشاكل مع زوجتي إلى هجرها المنزل، وتركت البيت وذهبت إلى بيت أبيها في محافظة بالصعيد”.

وتابع: "انتهت العلاقة بيننا بالطلاق، وحصلت على حكم برؤية ابنتي ساعتين في الأسبوع، لكنني لم أستطع الوفاء بموعد الرؤية، لأن ذلك يتطلب قضاء يوم كامل في لذهاب والعودة، بجانب مصاريف التنقل التي لم أعد أستطيع تحملها".

واستطرد: "أعلم أنه لا يوجد قانون يسمح لي باستضافة ابنتي، لكن كل ما أطلبه أن يرأف القاضي بي، ويراعي ظروفي، ويقضي بتمكيني من استضافة ابنتي يومين في الأسبوع، وسأكتب تعهدا بتسليمها إلى أمها الحاضنة بعد انتهاء موعد الاستضافة".