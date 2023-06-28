تحرك رسمي من روسيا بعد ترخيص السويد إحراق القرآن

وجه رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، بصياغة بيان يدين ممارسات السلطات في السويد، التي قدمت ترخيصًا لاحتجاج يتخلله حرق القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال فولودين خلال الجلسة العامة: "نقترح على لجنة مجلس "الدوما" المختصة صياغة مشروع بيان نعرب من خلاله وأعتقد أنكم ستتفقون معي في ذلك، عن إدانتنا لسلطات ستوكهولم والسويد، التي أعطت الإذن لحرق المصحف بالقرب من المسجد".

وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم تظاهرة يخطط منظموها لإحراق نسخة من القرآن أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء الضوء الأخضر لمحرقي القرآن، بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظرا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصحف، بعدما أدى إحراق القرآن أمام السفارة التركية في يناير، إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع رافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية.