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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: بعثة الأطباء البيطريين المصريين تبدأ الكشف على الأضاحي في مجازر منى

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن قيام بعثة الأطباء المصريين الموفدة إلى الأراضى المقدسة برئاسة د إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ببدء أعمالها في المشاركة في الإشراف على الهدى والأضاحى لموسم الحج هذا العام 1444 هـ.

وقال "صابر" إن جمهورية مصر العربية تشارك بعثتها الرسمية بنحو 306 من الأطباء البيطريين - بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بعموم الجمهورية، في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحى تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية من خلال العمل في 3 مجازر للإشراف على الهدى والأضاحى بتوقيع الكشف الصحي على الحيوانات الحية والتأكد من سلامتها الصحية الظاهرية وصلاحيتها الشرعية إضافة إلى متابعة عملية الذبح والكشف على اللحوم للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية فضلاً عن جودتها والتأكد من حفظها بالطريقة الأمثل تمهيداً لقيام إدارة البنك الإسلامي بتوزيعها على بعض فقراء المسلمين في جميع أرجاء المعمورة.


وأضاف "صابر" أن جميع أعضاء البعثة بخير وصحة جيدة مضيفا أنه تم توجيه الشكر والتقدير من الجانب السعودي إلى وزير الزراعة المصرى على الدعم المقدم من البعثة.

وتواصل البعثة المصرية عملها على مدار 24 ساعة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق للإشراف على الإفادة من 750000 رأس من الأغنام كحد أدنى طبقاً لمستهدف البنك الإسلامي هذا العام.

وتتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بأرق التهاني وأجمل الأمنيات للأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تم اختيار جميع أعضاء البعثة ممن يتمتعون بالكفاءة العالية في العمل داخل المجازر وتأتي هذه البعثات الطبية البيطرية لثقة الجانب السعودي في خبرات ومهارات الأطباء البيطريين المصرين

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