مقطع فيديو لعربة توزع العيدية في شوارع دبي يثير الجدل .. شاهد

أثار مقطع فيديو على السوشيال ميديا تحديد تطبيق الفيس بوك الكثير من الجدل ليحظى بملايين المشاهدات خلال نشره بأول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك .

فقد ظهر في مقطع الفيديو سيارة تتجول في شوارع دبي وهي محملة بالمال وتحمل مكينة صراف آلالي تقوم بتوزيع العيددية بشكل عشوائي في شوراع دبي على المواطنين والمارة في صباح أول أيام عيد الأضحى.

أما عن تعليقات رواد مواقع التواصل فقد جاءت لتحمل عبارات من بعض العبارات المضحكة وعبارات الأستغراب وهي كالتالي “يبخت الكان ماشي وراها ” “دي أوراق مزيفة ”فوتو شوب ولا صحيح "

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي: