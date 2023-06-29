إقبال كبير للمصريين على جراند اكواريوم في الغردقة خلال عيد الأضحى المبارك

شهدت مدينة الغردقة إقبالًا كبيرًا من المصريين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على "جراند اكواريوم"، حيث يعد هذا الوجهة سياحية مثيرة تتيح للزوار فرصة التعرف على الحياة البحرية والاستمتاع بمشاهدة السلاحف وأسماك القرش دون الحاجة للنزول في المياه.

"جراند اكواريوم" يجذب عددًا كبيرًا من السياح المصريين والأجانب، خاصةً الأشخاص كبار السن والأطفال، يقدم الاكواريوم تجربة واقعية لعمق البحر الأحمر، حيث يُعرض مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية مثل السلاحف وأسماك القرش وأسماك ملونة، وذلك في بيئة تشبه البيئة البحرية الحقيقية. يقصده آلاف الزوار سنويًا للاستمتاع بهذه التجربة.

يقع "جراند اكواريوم" في مدينة الغردقة على مساحة تبلغ حوالي 22 ألف متر مربع، وهو ثالث أكبر أكواريوم للمحاكاة البحرية في العالم، يعرض الموقع تشكيلة واسعة من الكائنات البحرية، بما في ذلك السلاحف وأسماك القرش وأسماك ملونة، وذلك من خلال تصاميم مدهشة تحاكي البيئة البحرية الحقيقية. يعد "جراند اكواريوم" أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أ

فريقيا، حيث يمكن للزوار التواصل مع الكائنات البحرية المميزة للبحر الأحمر واكتشافها عن قرب دون الحاجة للغوص في المياه. يضم الموقع أكثر من 22 حوضًا ضخمًا يحتوي على أنواع مختلفة من أسماك البحر الأحمر، بالإضافة إلى نفق زجاجي بطول 22 مترًا يتيح للزوار التجوال تحت الماء ومشاهدة الحياة البحرية بشكل مثير. يستقبل الموقع يوميًا مئات الزوار، بما في ذلك السياح والمصريين ورحلات المدارس، ويقدم مجموعة متنوعة من المخلوقات البحرية والأحواض المائية المذهلة.

من بين المناطق المحبوبة لدى الأطفال في "جراند اكواريوم"، تبرز منطقة "التاتش بوند"، حيث يمكن للأطفال الاقتراب من أحواض الأسماك وحتى لمسها والتقاط الصور بجوارها وكأنهم في أعماق البحر. تتيح هذه المنطقة للصغار التعرف عن قرب على الكائنات البحرية والتفاعل معها، وقد شهدت لحظة استثنائية عند ظهور أحد الغواصين داخل الحوض المائي وهو يرفع علم مصر، مما أضفى جوًا من المرح والتشويق على تجربة الزيارة.

يُعد "جراند اكواريوم" وجهة سياحية ممتعة وترفيهية في الغردقة، حيث يمكن للزوار استكشاف عالم البحار والمخلوقات البحرية الجميلة بطريقة آمنة ومثيرة. يتيح هذا المكان للأسر والأصدقاء قضاء وقت ممتع واستمتاع بتجربة تعليمية فريدة تناسب جميع الأعمار.