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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو غيرت مجرى أحداث التاريخ

تيسير مطر - وكيل
تيسير مطر - وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

وجه النائب تيسير مطر، رئيس حزب “إرادة جيل” ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة وجميع المصريين بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة. 

وقال تيسير مطر إن ثورة 30 يونيو ستظل محفورة في قلوب وعقول كل المصريين والعالم، فهى ثورة عظيمة غيرت مجرى أحداث التاريخ المصرى الحديث والمعاصر، وأزاحت عن قلوب المصريين كابوس الخوف والظلام، وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء في ظل قيادة حكيمة أنقذت مصر والأمة العربية من الفوضى والدمار وأعاد لها هيبتها ودورها الريادي.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة لإزاحة نظام حكم رفضته جموع الشعب، بل كانت فاتحة ونقطة انطلاق لعصر جديد، عصر البناء والتعمير، عصر الإنجازات، عصر المشروعات القومية العملاقة، بناء دولة جديدة وجمهورية ثانية تستعيد بها مصر مكانتها ومجدها.

وتابع "مطر": “استطاعت الدولة استعادة هيبتها مجددا، فتغيرت النظرة تماما إلى ملف العشوائيات، ونجحت الدولة في القضاء على العشوائيات وإزالة المناطق الخطرة وإحلالها بأخرى آمنة وآدمية تليق بالمواطن المصرى”. 

وأوضح أن القيادة السياسية وضعت مصر على طريق النهضة الزراعية بعد عقود من الإهمال والتعديات وانكماش الرقعة الزراعية، وأولت الدولة اهتماما بتنفيذ العديد من المشروعات القومية فى القطاع الزراعى والحيوانى.

واستطرد: “كما شهد القطاع الصحى طفرة حقيقية رغم ما يشهده العالم كله من ظروف صحية استثنائية فرضتها جائحة كورونا، وأولت الدولة اهتماما خاصا بإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة بهدف تخفيف الازدحام على المدن القديمة ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة”. 

تيسير مطر إرادة جيل لجنة الصناعة مجلس الشيوخ

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