موعد فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الثاني بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات الكترونيًا علي نتيجة الامتحانات التحريرية أمام طلاب دبلومات الدراسات العليا دور مايو لعام 2023، على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وذلك حتى يوم الاثنين 3 يوليو، مناشدة الطلاب التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.

وأوضحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الالتماسات تقدم الكترونيًا خلال أيام الاجازات الرسمية، وسيتم فحصها، وإعلان النتيجة يوم الثلاثاء الموافق 4/7/2023 قبل بدء الامتحانات الشفوية.

خطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسى الثاني بحقوق عين شمس

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه يمكن لطلاب معرفة النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username واختيار كلية الحقوق.

* في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بـAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة وصغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن 8 حروف.

ووسط أجواء احتفالية مبهجة وفي إطار التعاون بين صندوق تحيا مصر وأسرة من أجل مصر المركزية قامت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بتوزيع كراتين تتكون من السلع الغذائية الأساسية واللحوم على غير القادرين ضمن مبادرة "خير مصر".

وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفي اطار حرص جامعة عين شمس على دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعى وتشجيعهم على الانخراط فى تعزيز صور التكافل الاجتماعي ودعم المحيطين بهم ممن يواجهوا صعوبات اجتماعية وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية .

وكان عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد أشار الى أن مبادرة "خير مصر" تأتي في اطار جهود الجامعة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وهي

من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري الذي كان له دور عظيم في تنفيذ خطة البناء والتنمية للدولة المصرية

جاءت المبادرة تحت إشراف حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، سامح عوض الله الأستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة، طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ماهيتاب مجدي مدير إدارة الاسر والاتحادات الطلابية.