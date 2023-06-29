رئيس النيابة الإدارية: ثورة 30 يونيو عبرت عن تكاتف الشعب بمختلف طوائفه

هنأ المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومستشارو الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة؛ بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وأكد رئيس الهيئة أن تلك الثورة مثلت علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث؛ فقد جاءت معبرة عن تكاتف شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه، ذلك الشعب الذي انتفض ليحفظ للوطن وحدته، واستقراره، وهويته الضاربة بجذورها منذ فجر التاريخ.

وقال إن هذه الثورة العظيمة هي فرصة لنتذكر جميعًا التضحيات الكبرى التي بذلها أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، وأرواحهم التي قدموها فداءً لهذا الوطن وأمن شعبه.

وتمنى لمصر مستقبلا مشرقا نفخر به جميعاً، يحيا فيه المصريون بعزة وكرامة، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.