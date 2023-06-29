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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: تطهير وإزالة الحشائش أمام كورنيش أسيوط

صدى البلد

قامت الإداره العامة لتطوير وحمايه نهر النيل بأسيوط التابعة لوزارة الموارد المائية والري بتطهير وإزالة الحشائش أمام كورنيش أسيوط .

جدير بالذكر أن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة للوزارة ، حيث يتواجد العاملين بالوزارة فى مواقعهم بنظام النوبتجيات ، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع ، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف ، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال ، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين إحتياجات مياه الشرب خلال أجازة العيد .

كما تواصل أجهزه الوزارة التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .

وعلى صعيد آخر .. يستمر توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة ، كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافى الإفريقى والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى .

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