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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل رياض: الفوز على مالى خطوة نحو حلم أولمبياد باريس

وائل رياض
وائل رياض

أكد وائل رياض مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم  أن فوز الفراعنة علي المنتخب المالي بهدف أمس فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة  يعد خطوة نحو تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

 

وأعرب وائل رياض عن سعادته بالانتصار خصوصاً بعد سوء الحظ وعدم التوفيق الذي لازم الفريق في مباراته الافتتاحية أمام النيچر والتي انتهت بالتعادل السلبي ، ووعد المدرب الشاب الجمهور المصري بمزيد من الإنتصارات وبذل أقصي الجهد لتحقيق طموحات الشارع الرياضي المصري .

وجاء فوز مصر على مالى ضمن منافسات الجولة الثانية المجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستمر فعالياتها بالمغرب إلى يوم 8 يوليو الجاري والمؤهلة للأولمبياد.

 

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

 

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث.

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