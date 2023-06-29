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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب التجمع : الحوار الوطني أعاد الوحدة لتحالف 30 يونيو

سيد عبد العال
سيد عبد العال

قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أن الحوار الوطني أعاد الوحدة لتحالف 30 يونيو الذي انتفض ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك خلافات بين حلف 30 يونيو فى أمور متعددة ليس منها سلامة الدولة المصرية أو بناء وتقوية مؤسساتها ومنها وحدة الأرض والشعب، ولكن خلافات حول السياسات التى تتبعها الحكومة سواء اقتصادية أو اجتماعية، الأمر الذى تطلب حوارا ومن هنا كانت دعوة الرئيس للحوار والتي لا تستبعد أحدا ولا تشمل هذه الدعوة أعداء وخصوم 30 يونيو سواء كانت الجماعة الإرهابية أو من يرى فيها تنظيما سياسيا أخطأ أو أيد.

وتابع رئيس حزب التجمع: دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى لم تكن مفاجأة لأى أحد يتابع تطور الأحداث فى مصر بعد 30 يونيو، لأنه بعد ثورة 30 يونيو كانت أمامنا مجموعة من المهام الصعبة مثل قضايا الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والحفاظ على تماسك الدولة وتحضير البنية الأساسية للنهضة الاقتصادية.

وأضاف: وفى الفترة من بعد ثورة 30 يونيو وحتى حفل إفطار الأسرة المصرية تم إنجاز أمرين هو محاصرة الإرهاب وضربه وتصفيته والأمر الثانى هو البدء فى أعمال البنية الأساسية وإنجاز أغلب إحتياجاتنا فى الكهرباء والمياه والصرف الصحى وشبكة الطرق ، ولأول مرة يتم ربط مصر بالعرض ولم تعد الطرق فيها طولية فقط على الخريطة.

واستطرد: وكان شيئا طبيعيا ونحن ننطلق إلى المرحلة الجديدة وهى الجمهورية الجديدة أن يكون محتوى الجمهورية الجديدة جمهورية مدنية ديمقراطية حديثة وهذا يتطلب حوار بين كل القوى السياسية التى شاركت فى ثورة 30 يونيو بإعتبارها لم تكن فقط لإسقاط الجماعة الإرهابية، ولكن لفتح الطريق أمام الشعب المصرى للانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

واختتم: أنجزنا مرحلة جديدة بها توحيد الصفوف والانتقال إليها وهى مرحلة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بإنهاء الخلافات عبر الحوار بين حلف 30 يونيو ، تمهيدا لأعلى درجة من التنسيق بين الأطراف والإتفاق على نقاط برنامجية من الممكن ان يقوموا بها ويتشاركوا فى إنجازها مع بعض.

الحوار الوطني تحالف 30 يونيو الرئيس السيسي الحكومة جماعة الإخوان الإرهابية

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