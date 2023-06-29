عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أعلت شأن الوطن | رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال الدولة والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو داعين المولى عز وجل أن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

وأكد "قنديل" أن ثورة 30 يونيو تتواصل مع جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلاء شأن الوطن بين الأمم وإقرار السلام في منطقتنا العربية جنبا مع الإصلاح الشامل والتنمية.

txt

جامعة حلوان تطلق عددا من الدورات التدريبية.. تفاصيل

وأشار رئيس جامعة حلوان أن مصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الأيام التي لا تزال حية في هذا الجيل الذى انتفض للحفاظ على وطنيته وهويته المصرية الأصيلة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

أيكيا أبرزها.. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر مقاطعتها لنصرة المصحف

فيلم تاج يحقق 44 مليون جنيه في أول أيام عرضه.. تفاصيل

اقفلوا الببان بسرعة | هروب عجل داخل مجلس مدينة منوف ..شاهد

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

ترشيحاتنا

إصابة أكثر من 2000 حاج.. بيان عاجل من الصحة السعودية

ارتفاع نسب الرطوبة.. تعرف على حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

شاهد.. الداخلية تستعرض تطوير منشآتها بمناسبة ذكرى ثورة يونيو

بعد الاقتحام.. انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين بالضفة الغربية

هتفت ضد الإخوان بالقبقاب.. أسرار من حياة لبنى عبد العزيز

رغم ندرته|7 أشياء تصيبك بـ تسمم الكبد .. انتبه لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتوا على عرفات| 13 قصة مؤثرة لحسن الخاتمة.. كيف كانت لحظاتهم الأخيرة؟

طريقتان مذهلتان لتنظيف الكوارع.. سريعة ونتائجها مضمونة

خلعت قلوب جماهير ليفربول|حكاية لقطة مرعبة لـ محمد صلاح.. وصحيفة تكشف اللغز

لماذا كان المصريون القدماء ينحرون الماشية في الأعياد؟.. تفاصيل مدهشة

فيديو

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ