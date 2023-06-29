أعلت شأن الوطن | رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال الدولة والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو داعين المولى عز وجل أن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

وأكد "قنديل" أن ثورة 30 يونيو تتواصل مع جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلاء شأن الوطن بين الأمم وإقرار السلام في منطقتنا العربية جنبا مع الإصلاح الشامل والتنمية.

وأشار رئيس جامعة حلوان أن مصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الأيام التي لا تزال حية في هذا الجيل الذى انتفض للحفاظ على وطنيته وهويته المصرية الأصيلة.