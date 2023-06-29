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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموسيقار خالد الكمار: المشاهد أصبح لديه وعي بالموسيقى التصويرية

الموسيقار خالد الكمار
الموسيقار خالد الكمار

تحدث الموسيقار خالد الكمار، عن تجربته في الموسيقى التصويرية  والمواقف التي تعرض لها خلال عمله عليها، ومدى أهمية لون الصورة وتأثيرها على المزيكا.


وقال خالد الكمار، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إن المشاهد أصبح لديه وعي أكتر بالموسيقى التصويرية بفضل المنصات التي جعلتها متاحة، موضحا أن الجمهور بدأ يستمع ويعلق على الموسيقى التصويرية وياخذ باله بأن الفيلم ده مثلا لم يكن جميلا ولكن المزيكا والموسيقى التصويرية كانت حلوة.

 

وتابع خالد الكمار، أن الموسيقى التصويرية على كل شغل تأخد شهور، وأحيانا يعمل عليها لمدة 12 ساعة وينتهي من مزيكا واحدة فقط، لافتا: «في أوقات بشتغل الوقت ده كله والمزيكا فيه متظبطش، وكل عمل يحتاج عدد من العازفين عشان تقدر تنفذ المزيكا ولقاءات مع المخرج والمنتج والمونتير».

 

مسلسل الأجهر

 

وأوضح الكمار : «لازم أنا أكون قرأت من قبل ما أشوف العمل، عشان أكون في خيالي الأفكار وبعدها أتفرج وأقرر ، ولون الصورة بيفرق معايا أوي لما بألف المزيكا لأنه بيظهر عليها، ولجأت في أوقات كتير لـ هد المزيكا وبناءها مرة أخرى من الأول وده حصل في مسلسل الأجهر».
 

خالد الكمار المزيكا الموسيقى التصويرية شيرين سليمان صدى البلد

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