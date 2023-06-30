مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن بدء دورات تدريبية في اللغة العربية أول يوليو

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، فتح باب الحجز فى دورة اللغة العربية لخريجى كليات الآداب والتربية (لتعلم مهارات وآليات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) على أن يبدأ الحجز اعتبارًا من أول يوليو.



وأوضحت إدارة الكلية أن هذا يأتي انطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة والتى يقدمها المركز، والتى تنمى مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.



وتابعت إدارة الكلية أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان فى التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية، وأن الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهاراته، وستكون مدة الدورة التدريبية 24 ساعة، وسيتم تقديمها بواسطة المحاضر الدكتور عصام محمود.



و تساهم هذه الدورات التدريبية فى تطوير مهارات المشتركين، كما أنها تساهم فى تشكيل وعى الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد على صقل مواهبهم في مختلف المجالات.