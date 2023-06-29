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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»|«صحةالدقهلية» تستقبل رئيس قطاع الرعاية الأساسية بالوزارة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة اليوم الخميس الموافق 29 يونيو 2022 الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية بالوزارة والدكتور محمد حسن من فريق الاشراف وذلك لمتابعة انتظام سير العمل في مبادرة 100 يوم صحة  .
وكان في استقبالهم برفقة وكيل الوزارة الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور احمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية والدكتورة ايمان سلامه مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة و الدكتور هاني رفعت مدير إدارة طلخا الصحية والدكتور محمد حسن مدير إدارة المنصورة الصحية.

وتفقد مكتب رعاية طلخا وأعمال مبادرة 100يوم صحة ومبادرة فحص المقبلين على الزواج وصرف الألبان والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والسمعيات وقام بزيارة دار الايواء بطلخا للاطفال المعثور عليهم والتأكد من تقديم كافة اوجه الرعاية والدعم لهم والفرق المتنقلة بالمبادرة 
كما انتقل لادارة المنصورة وتفقد المركز الصحي للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمبادرات وتوافر المستلزمات والفرق المتنقلة امام مكتبة مصر.

وفي نهاية الزيارة تقدم الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية  بالشكر للدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والقيادات بالمديرية على الجهد المبذول في الحملة كما أثنى على حسن الاداء وتوافر مستلزمات التشغيل والتزام جميع الفرق الطبية بأماكن عملهم خلال ايام عيد الاضحى المبارك.

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الدقهلية عيد الأضحى المبارك وكيل صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة إدارة الرعاية الاساسية 100 يوم صحة

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