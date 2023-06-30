فرق كبير .. تعليق مثير من خالد الغندور على مشاركة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

علق الاعلامي خالد الغندور على مشاركة ببراميدز في دوري أبطال إفريقيا .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بيراميدز ثاني سنة علي التوالي يطلع ثاني بس الموسم الماضي الاهلي لعب دوري الابطال و هو الثالث و بيراميدز كونفدرالية و السنة دي طلع ثاني و هيلعب دوري الابطال الفرق كبير طبعا ".

يذكر أن بيراميز فاز على سموحة بنتيجة 5-2، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتا.

وحجز فريق بيراميدز مقعده في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة في صدارة ترتيب الدوري “مؤقتا”، متفوقا بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، مع تبقى 6 مباريات أقل لصالح المارد الأحمر، ويحل فيوتشر ثالثا برصيد 57 نقطة والزمالك رابعا برصيد 56 نقطة.