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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرمان من أوسوريو بضرورة التعاقد مع صفقتين قبل البطولة العربية

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، من إدارة الكرة بضرورة حسم صفقتين قبل انطلاق البطولة العربية يوم 28 يوليو المقبل.

وأكد  المصدر أن المدير الفني أكد لإدارة الكرة بنادي الزمالك أن الأولوية لتدعيم الفريق في الفترة الحالية تتمثل في ضم مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى سواء كان محليا أو أجنبيا، بالإضافة إلى ضم مهاجم أجنبي متميز يجيد اللعب في مركز 9.

وأشار المصدر أن أوسوريو أوضح لإدارة الكرة أنه من الممكن أن يتم حسم باقي الصفقات بعد البطولة العربية، لكن الأولوية لديه تتمثل في تدعيم هذين المركزين في اقرب وقت.

ويستأنف فريق الكرة بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.

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