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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صنعت التاريخ| محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بـ ذكرى ثورة 30 يونيو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أهالي الغربية والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، بأسمى آيات التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو ، متمنيا له دوام التوفيق والسداد، لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل.

وقال رحمي إن ثورة 30 يونيو، جسدت قدرة المصريين على صناعة التاريخ ووضعت اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة وصححت المسار، حيث شهدت مصر عهد جديد من البناء والتنمية، وحققت العديد من الإنجازات التي شهد بها العالم على مدار التسع سنوات الماضية، معاهداً فخامة الرئيس باستكمال مسيرة العطاء والبناء من أجل تحقيق التقدم لأبناء وطننا الغالي.

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