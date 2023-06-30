بيصلوا الجمعة..قصة رسالة عنصرية لمدرب باريس سان جيرمان ألقت به في السجن

في الوقت الذي تنبذ فيه كل ملاعب العالم العنصرية والتمييز، وتتجه المؤسسات الرياضية المسؤولة لوضع قوانين رادعة لمجابهة تلك الممارسات المشينة، فاجأ كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان ونجله جون فالوفيتش، الجميع بأنباء القبض عليهما عقب اتهامهما بالعنصرية والتمييز.

من هو كريستوف جالتييه ؟

كريستوف جالتييه، لاعب كرة فرنسي سابق في مركز المدافع، وهو المدرب الحالي لنادي باريس سان جيرمان، النادي الأقوى في الدوري الفرنسي.

ويعتبر نادي مارسيليا هو النادي الأقوى الذي لعب له جالتييه طوال مسيرته الاحترافية.

ودرب جالتييه أندية سانت إيتيان وليل ونيس وأخيرًا باريس سان جيرمان.

متهم بالعنصرية ضد المسلمين

فجر رومان مولينا الصحفي الفرنسيمفاجأة كبرى بتأكيده أن جالتييه أرسل رسالة للمدير الرياضي السابق لنيس جوليان فورنييه احتوت على عبارات عنصرية.

وعلى أثر ذلك ألقت الشرطة الفرنسية القبض على كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان ونجله جون فالوفيتش، وتم احتجاز الثنائي في قسم الشرطة لمدة 24 ساعة.

ماذا قال جالتييه في رسالته

وفق ما هو متداول في الصحف العالمية، فإن المدير الرياضي السابق لنيس أكد إن جالتييه قال: "ابني الذي يعمل كوكيل لأعمالي قال لي إنني بنيت فريقا من الحثالة".

وقال "وحينما صدمت من تعليقه سألت جالتييه ماذا يقصد فرد علي قائلا: "لا يوجد هنا إلا السود ونصف الفريق يوجد في المسجد كل ظهر يوم جمعة".

وتابع "أخبرني جالتييه بنيته تغيير الكثير في الفريق والحد من عدد المسلمين فيه".

جالتييه ينفي الاتهامات

ومن جانبه نفى جالتييه تلك الاتهامات بالتأكيد وقال: "لقد صُدمت من الكلمات التي نُسبت إليّ والتي نقلها البعض بطريقة غير مسؤولة صدمتني في أعماق إنسانيتي”.

وعلى الرغم من ذلك شهدت التحقيقات الاستماع للعديد من لاعبي وقادة نيس مثل رئيس النادي والمدرب الحالي والمدير الرياضي السابق.

مطالبات بإقالة جالتييه

وطالبت جماهير باريس سان جيرمان من خلال صفحات السوشيال ميديا في الشرق الأوسط، إقالة المدير الفني وفعّلت هاشتاجات من أجل ذلك.