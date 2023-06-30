69.2 مليار جنيه.. ارتفاع قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات يونيو

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 69.2 مليار جنيه خلال شهر يونيو، في حين بلغت كمية التداول نحو 20.961 مليار ورقة منفذة على 1.527 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 64.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 16.107 مليار ورقة منفذة على 1.735 مليون عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 67.48% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.52%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 24.8 مليار جنيه خلال شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات.. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.79% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة،.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.53% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة.

نمو مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"

سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، زاد مؤشر تميز بنسبة 30.55% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.