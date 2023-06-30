وزير الصحة السعودي يعلن نجاح الخطط الطبية لموسم الحج لعام 2023

أعلن وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الجمعة، عن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام، وخلوه من أي تفشيات، أو مهددات على الصحة العامة.



وقال الجلاجل في بيان صادر من مركز القيادة التحكم في مشعر منى "بفضلٍ من الله، ثم بالدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، يسرني أن أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 2023، وخلوّه من أي تفشّيات أو مهددات على الصحة العامة، مع ما شهده هذا الموسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا والتي استمرت ثلاث سنوات".



و أشاد وزير الصحة السعودي بالدور الذي قامت به لجنة الحج العليا برئاسة وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في تذليل جميع التحديات الصحية.

وقدم الشكر لوزارة الداخلية على إسهامها في تطبيق الخطط الصحية، كما ثمن دور الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية ، وإمارة منطقة مكة المكرمة في المتابعة للتطورات خلال الموسم والذي كان لها الأثر في تحقيق هذا النجاح.

وأضاف: "وانطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين لجعل صحة الإنسان أولا، عملت المنظومة الصحية على الجاهزية بأكثر من 354 منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، ساهم في تقديمها أكثر من 36 ألف من الكوادر الصحية من كافة القطاعات الصحية، ساندهم فيها أكثر من 7600 متطوعاً.

وأوضح الوزير الجلاجل أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ أكثر 400 ألف حاج، كما تم إجراء أكثر من 50 عمليات قلب مفتوح، وأكثر من 800 قسطرة قلبية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1600 جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي لأكثر من 4000 حاج، والتعامل مع أكثر من 8000 إصابة متعلقة بأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف الجلاجل أن الجهود التوعوية الاستباقية ساهمت في الحد من زيادة عدد الحالات، وشكر كافة الجهات التي تعاونت في توعية الحجيج، مشيرا ً إلى أنه لم يتم تسجيل حالات ذات أثر وبائي مؤثر على الصحة العامة في المشاعر بين الحجاج.

وفي ختام البيان شكر وزير الصحة السعودي جميع الجهات الحكومية المشاركة على الدور التكاملي في تقديم الخدمات، التي كان لها بالغ الأثر في إنجاح الخطط الصحية لحج هذا العام ، وعدم حدوث أي تفشيات للأوبئة المنتشرة عالميا ، من خلال التعاون والتكاتف بكافة الجهود والممكنات لخدمة ضيوف الرحمن، كما شكر كافة جميع القطاعات الصحية، ورجال الأمن وكافة العاملين في موسم الحج، على جهودهم.