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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة.. صور

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

زار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الجمعة، المسجد النبوي، حيث أدى الصلاة فيه، وشرف بالسلام على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصل إلى المدينة المنورة، في وقت سابق يوم الجمعة، بعد أن أدى مناسك الحج، حيث كان في استقباله لدى وصوله في محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين السعوديين، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

مدبولي في حفل استقبال أقامه الأمير محمد بن سلمان

وسبق أن شارك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، فى حفل الاستقبال الذي أقامه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تكريما لوفود الحج لهذا العام، وحضر حفل الاستقبال أيضا عدد من الوزراء وكبار المسئولين من المملكة العربية السعودية ومن الدول العربية والإسلامية وأعضاء السلك السلك الدبلوماسي لدى المملكة العربية السعودية.

رئيس الوزراء يهني الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحي المبارك

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هنأ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحي المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيده علي شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي في مطار الملك عبد العزيز الدولي

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وصل مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، واستقبله في المطار، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس على بن محمد القرني، وعدد من قيادات المملكة .

رئيس الوزراء المسجد النبوي مصطفى مدبولي مناسك الحج الحج

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