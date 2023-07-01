في الساعات الأولى من صباح اليوم.. محافظ الشرقية يتفقد شوارع مدينة الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذا الوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع القومية وامتداد المشير أحمد إسماعيل (الأمن الغذائي) وطلبة عويضة وطريق مصرف أكوا، والتي تشهد أعمال رصف وتوسعة، تماشيا مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وشدد المحافظ على شعبان أبو الفتوح، رئيس حي ثان، بمتابعة الشركات المسند لها أعمال الرصف والتطوير، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

وخلال جولته بشوارع المدينة، حرص المحافظ على تهنئة المواطنين بعيد الأضحى المبارك، كما تعرف منهم على مقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية بالمدينة، واستمع لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس الحي بفحصها وتلبيتها فوراً في إطار الإمكانات المتاحة.

وكلف محافظ الشرقية رئيس حي ثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع وبمحيط الحدائق والمتنزهات لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء إجازة العيد مع المتابعة المستمرة لأصحاب المحال التجارية وإلزامهم بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.