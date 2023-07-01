صور جديدة تجمع حفيد عادل إمام مع خطيبته من أيام الطفولة.. شاهد

احتفل عادل حفيد الزعيم عادل إمام بخطوبته على فريدة أشرف صديقة الطفولة ومدربة اللياقة البدنية الخاصة به.



الحفل اقتصر على حضوره عدد قليل من الأهل والأصدقاء بجانب أفراد أسرة العروسين، مع ظهور خاص لسارة أبنة عادل إمام.



حفيد عادل إمام

علاقة حفيد الزعيم بفريدة أشرف

خطيبة حفيد عادل إمام

حفيد عادل إمام

وكان هناك علاقة صداقة قوية بين حفيد الزعيم وفريدة أشرف خطيبته الحالية تعود إلى أيام الطفولة حيث تم تداول الكثير من الصور التى تجمعهما منذ سنوات طويلة وحتى تخرجهم من الجامعة.





أول ظهور إعلامي لحفيد عادل إمام

وقال حفيد عادل إمام في لقاء ببرنامج mbc trending أنه درس الإخراج والتمثيل في الخارج وقرر أن يخوض التجربة حيث قام بإخراج فيلم قصير.

خطيبة حفيد عادل إمام

وأضاف عادل رامي إمام فى أول ظهور إعلامي : أن جدى الزعيم عادل إمام شجعني كثير وتعلمت منه الكثير من الفنون في هذا المجال بالإضافة إلى نصائح والدى المخرج رامي إمام.

وأوضح عادل إمام قائلا: أن فيلم عمه الأخير لص بغداد يعد من أفضل الأعمال على المستوى الفني والتكنيك الاخراجي والاكشن الذي احتوى عليه الفيلم.

حفيد عادل إمام

عيد ميلاد الزعيم

وكان عادل إمام قد احتفل بعيد ميلاده مؤخرا فى حفل اقتصر على حضور الأصدقاء المقربين وعلى رأسهم يسرا ولبلبة وعصام شقيقه والفنان خالد سرحان.



حفيد عادل إمام



وحرصت الفنانة يسرا، علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الـ 82. ونشرت يسرا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيه: "أنت قيمتك كبيرة أوي أوي، بشكرك إنك أدتني من خبرتك كتير، فربنا يخليك لينا ويسعدك زي ما أسعدتني".

وأضافت يسرا:"‏كل سنة وإنت طيب وبصحة وخير وسعادة ومنور علينا حياتنا يا زعيم، إحنا كبار بيك وبوجودك معانا، وحقيقي مفيش كلام يوفيك حقك.. وحشتني️ ‎#عادل_إمام".