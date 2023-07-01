علق نائب مجلس الدوما، دميتري بيليك، على حديث أوكرانيا بشأن نشر صواريخ على الحدود مع القرم، قائلًا إنها محاولة لخداع السياسيين الغربيين.

وقال بيليك لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت: "يرسم زيلينسكي صورة خاطئة للغرب حول قضية القرم، أنا متأكد من أن الرعاة الغربيين قادرون على التعرف على الخداع والاحتيال الأوكراني".

ووصف البرلماني خطط رئيس أوكرانيا لوضع صواريخ قرب شبه جزيرة القرم بأنها "موقف ومحاولة لخداع السياسيين الغربيين"، لافتًا إلى "إخفاقات أوكرانيا في محاولة الهجوم المضاد".

وشدد على أن الطليعة الأولى من القوات المسلحة الأوكرانية تم إبعادها أو هزيمتها في بعض قطاعات الجبهة، ولم تتمكن أوكرانيا من اجتياز خط الدفاع الروسي.