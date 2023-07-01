منزل الورثة.. كيفية التقسيم.. وشروط البيع.. وحكم السكن فيه؟.. قانوني يوضح

مشاكل الميراث كثيرة، لكن هناك بعض المواطنين لايرغبون في اللجوء للقضاء للحصول علي حقهم في الميراث، خاصة اذا كان هذا الحق يتعلق بالسكن.

المحامية نهلة محمد شرحت طرق قانونية بسيطة بعيدا عن اقامة دعوي قضائية لكل مايتعلق بمنزل الورثة من حيث التقسيم والسكن والبيع.

تقسيم بيت الورثة

أشارت إلي أن الكثير من الورثة يرغبون في التعرف على الطريقة التي يقسم بها بيت بين الورثة الشرعيين، وذلك قبل اللجوء للقضاء، واقامة دعوى الامتناع عن توزيع الورث ، مشيرة الي انه يتم تقسيم البيت على النحو التالي:

أولاً : في حالة وجود زوجة للشخص المتوفى فيكون لها نصيب الثمن من المنزل المراد تقسيمه.

ثانيًا: يتم تقسيم المنزل على أبناء وبنات المتوفى بحيث يأخذ الذكر ضعف نصيب الأنثى.

وتابعت “ يوجد أكثر من طريقة لتقسيم الورث على الورثة غير هذه الطريقة، وهي التهايؤ والتراضي وأيضًا القرعة” .

واضافت انه في حالة التهايؤ يتم التعرف على حق كل شخص داخل المنزل وعند الرغبة في الانتفاع بالمنزل عن طريق الإيجار مثلاً، يتم الاتفاق بين الورثة على أخذ كل شخص نصيبه من الإيجار أو أخذ كل وريث الإيجار لفترة معينة.

أما عن طريقة التراضي فيقوم التقسيم بناءً على تراضي جميع الورثة عن النصيب الذي يحصل عليه من المنزل،. حيث يمكن أن يأخذ الشخص جزء من المنزل أو يحصل على قطعة أرض مقابل نصيبه من المنزل وهكذا.

وتابعت المحامية نهلة محمد "توجد طريقة التقسيم بالقرعة والتي يتم فيها تقييم المنزل والممتلكات الأخرى ويأخذهم أحد الورثة،. ومن ثم يقوم بإعطاء الورثة أموال مقابل حقهم في الإرث،. بالإضافة إلى أنه يجوز أن يقوم أحد الورثة برغبته بالتنازل عن حقه في الميراث، مشيرة الي انه يشترط أن يكون هذا الوريث بالغ وعاقل لكي يأخذ بأفعاله".

بيع بيت الورثة

واضافت المحامية نهلة محمد الي انه في حال لجأ بعض الورثة إلى استخدام صيغة دعوى مطالبة الورثة في حالة الامتناع عن تسليم الشخص ورثه الشرعي، فان هناك شروط عند الرغبة في تصرف الورثة في بيت من أحد ممتلكات المتوفى بالبيع، منها :

اولا : يجب أن يتم استخراج إعلام الوراثة الذي يذكر فيه جميع أسماء الورثة المستحقين للميراث.

ثانيا : لابد من توفر جميع الأوراق الخاصة بملكية المنزل.

ثالثا : عند وجود أطفال قصر بين الورثة يجب تحديد نصيبهم قبل البيع وتحرير محضر بنصيبهم في جميع الممتلكات.

رابعا : لابد أن يكون المنزل المراد تقسيمه مسجل باسم المتوفي في الشهر العقاري.

خامسا : يقوم كافة الورثة بكتابة عقد بيع ابتدائي لكي يتم تسجيل البيع لشخص آخر في الشهر العقاري.

سادسا : بعد ذلك لابد من رفع دعوى لكي تتم عملية البيع ولكن لابد من موافقة جميع الورثة على البيع.

السكن في بيت الورثة

وقالت المحامية نهلة محمد الي أن صيغة رفع الدعوى على الورثة تشمل كافة الجوانب التي يحتاج إليها الشخص عند رفع الدعوى، لكن هناك من يبحث في التعرف على حكم السكن في بيت الورثة بدون القيام بتقسيم الميراث على باقي الورثة.

وأشارت المحامية الي ان السكن في بيت الورثة يتطلب شروطا منها، أنه يجب عرض المنزل على الشخص الذي يرفض البيع ليقوم هو بشرائه، وفي حالة عدم القدرة على البيع يتم عرض البيت للبيع لكي يتم توزيع حقه على جميع الورثة الشرعيين.