الطريقة الصحيحة لتخزين الشمام دون إفساده

قالت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد تختلف طرق تخزين الشمام حسب مدى نضجها وما إذا كانت مقطوعة أم لا.

وأوضحت فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن هناك بعض النصائح العامة التي يمكن اتباعها لتخزين الشمام بشكل صحيح والحفاظ على جودتها:

1. تخزين الشمام الناضج في الثلاجة: يمكن تخزين الشمام الناضج في درجة حرارة الثلاجة لمدة تصل إلى 5-7 أيام. يجب تغطية الشمام بورق الألومنيوم أو البلاستيك قبل وضعه في الثلاجة.

2. تخزين الشمام غير الناضج في درجة حرارة الغرفة: يمكن تخزين الشمام غير الناضج في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوعين. يجب وضع الشمام في مكان جاف وبارد بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

3. تجنب التخزين مع الفواكه الأخرى: يجب تجنب تخزين الشمام مع الفواكه الأخرى في نفس الصينية أو السلة ، حيث يمكن أن تتفاعل الفواكه مع بعضها البعض وتتلف بسرعة.

4. تجنب تخزين الشمام المقطوع لفترة طويلة: ينبغي تجنب تقطيع الشمام إلا عند الاستعداد لتناوله. يمكن تخزين شمام مقطوع في الثلاجة لمدة يومين على الأكثر.

5. التحقق من الجودة قبل الشراء: يجب التحقق من جودة الشمام قبل الشراء ، واختيار الثمار التي تبدو نضرة وخالية من العيوب والتلف.

تذكر أن تخزين الشمام بشكل صحيح يساعد على الحفاظ على جودتها وطعمها الطازج لفترة أطول.



هل يمكن تخزين الشمام في درجة حرارة الغرفة لفترة أطول؟

يمكن تخزين الشمام في درجة حرارة الغرفة لفترة قصيرة تصل إلى أسبوعين إذا كانت الفاكهة غير ناضجة. ومع ذلك، فإن تخزين الشمام في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في تلف الفاكهة بسرعة وفقد جودتها ونكهتها. وبالتالي، فإن الحفاظ على الشمام في درجة حرارة الثلاجة يعتبر الخيار الأفضل للحفاظ على جودة الفاكهة لفترة أطول. يجب وضع الشمام في كيس بلاستيكي وإغلاقه بإحكام قبل وضعه في الثلاجة لمنع امتصاص الروائح والرطوبة الزائدة. ويمكن تخزين الشمام في الثلاجة لمدة تصل إلى 5-7 أيام.