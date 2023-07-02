عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الوقاية خير من العلاج.. إجراءات فورية حال التعرض لمبيدات الآفات

ماذا أفعل إذا اشتبهت
ماذا أفعل إذا اشتبهت في أنني تعرضت لمبيدات الآفات؟

إذا كنت تشك في تعرضك لمبيدات الآفات، فمن المهم اتخاذ إجراءات فورية لتقليل التعرض وطلب العناية الطبية إذا لزم الأمر.

كوكب مخيف يبتلع آخر أصغر منه يثير دهشة العلماء.. تفاصيل

الإعلامي إيهاب الجندي يحتفل بخطبة نجله.. صور

ماذا أفعل إذا اشتبهت في أنني تعرضت لمبيدات الآفات؟ 

كشف الصيدلى محمد الحافظ عبر صدى البلد عن خطوات يجب اتخاذها إذا تعرض الشخص لمبيدات الآفات.

1. انتقل إلى منطقة آمنة: إذا كنت حاليًا في منطقة تشك في احتمال تعرضها لمبيدات الآفات، فانتقل إلى منطقة آمنة في أسرع وقت ممكن، يمكن أن تكون هذه غرفة جيدة التهوية أو منطقة بعيدة عن مصدر التعرض.

2. إزالة الملابس الملوثة: إذا كانت ملابسك ملوثة بمبيدات الآفات ، قم بإزالتها على الفور وارتداء ملابس نظيفة.

3. اغسل جسمك: اغسل جسمك جيدًا بالماء والصابون لإزالة أي بقايا مبيدات حشرية قد تكون على بشرتك.

4. العناية الطبية: إذا كنت تعاني من أي أعراض للتعرض لمبيدات الآفات ، مثل الغثيان أو الدوخة أو صعوبة التنفس أو تهيج الجلد ، فاطلب العناية الطبية على الفور. اتصل بخدمات الطوارئ المحلية أو اذهب إلى أقرب مستشفى أو عيادة.

5. الإبلاغ عن التعرض: إذا كنت تشك في أنك تعرضت لمبيدات الآفات ، فأبلغ السلطات المختصة بذلك. قد يكون هذا هو صاحب العمل أو إدارة الصحة المحلية أو وكالة حماية البيئة (EPA). سيساعد هذا في تحديد ومعالجة أي مخاطر محتملة على الصحة العامة.

تذكر أن الوقاية دائما خير من العلاج، اتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض للمبيدات كلما أمكن ذلك ، مثل ارتداء الملابس والمعدات الواقية ، واتباع التعليمات بعناية عند استخدام المبيدات الحشرية ، وتخزينها بأمان بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة.

إرتداء الملابس استخدام المبيدات اتخاذ إجراءات المبيدات الحشرية الماء والصابون جيدة التهوية خدمات الطوارئ حماية البيئة صعوبة التنفس مبيدات الآفات مبيدات حشرية مخاطر محتملة وكالة حماية البيئة منطقة آمنة ارتداء ملابس ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

أعلى سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 2-7-2023

موضوعات متعلقة

طريقة عمل لانشون الفراخ

البترول والغاز والثروة المعدنية.. 9 سنوات من التحديات إلى الانطلاق

هل تغيير حفاض الطفل ينقض الوضوء؟ قولان للعلماء والأزهر يحسم

طريقة عمل صوص البافلو المستخدم مع أجنحة الدجاج

ترشيحاتنا

رقم إيجابي لـ ميكالي مع منتخب مصر الأولمبي

بين الواقع والأدب.. أشهر حوادث غرق الغواصات في التاريخ

إسرائيل تعلن شن ضربات صاروخية جديدة في سوريا

رسمة لـ بوتين تكشف أسرارا خطيرة عن شخصيته.. ماذا أوضحت؟

بعد تمرد فاجنر.. أمريكا تفتح باب تواصل مع روسيا لطمأنتها

الشباب والرياضة: 10 ميداليات هدفنا في أولمبياد باريس 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ