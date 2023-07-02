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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم ضد فيوتشر في الدوري المصري

الاهلي
الاهلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا علي منافسه فيوتشر، اليوم، علي ملعب استاد السلام ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي اليوم

ويواجه النادي الأهلي منافسه فيوتشر اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمواجهات بطولة الدوري.

تشكيل الاهلي المتوقع 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر اليوم 


حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : على معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني
الوسط : مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

الهجوم : بيرسي تاو -  محمود كهربا - أحمد عبد القادر

ويسعي النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم مواصلة سجل الانتصارات الناجحة وصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري بأمال تحقيق اللقب الغائب منذ موسمين عن القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق بطلو دوري ابطال افريقيا الموسم المنصرم بعد الفوز علي منافسه الوداد المغربي.

علي الجانب الآخر يأمل فيوتشر في مواصلة مشواره الناجح والحفاظ علي ترتيبه في جدول ترتيب الدوري المصري حيث يحتل المركز الثالث بأمال المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل .

ويحتل النادي الأهلي المركز الاول في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 86 نقطة من 26 مباراة لعبها مع تأجيل 5 مواجهات حتي الان بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة من 31 مباراة .

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تشكيل الأهلي المتوقع اليوم ضد فيوتشر في الدوري المصري

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