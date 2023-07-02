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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وسط أجواء من التوتر.. طلاب الثانوية العامة يراجعون الفيزياء والتاريخ قبل الامتحان

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، جلوس بعض الطلاب يلقون النظرة الأخيرة على المنهج في مراجعة نهائية قبل بدء امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

وبدأ الطلاب الخضوع للتفتيش الإلكتروني بواسطة العصا الإلكترونية للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية تسهل عملية الغش، كما قام مسؤولو اللجان بإبعاد تجمعات أولياء الأمور أمام بوابات اللجان تنفيذا لقرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبدأ طلاب الثانوية العامة منذ قليل في التوافد على لجان امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2023، وذلك لأداء امتحانات الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الادبية بإجمالي عدد 780 الف و25 طالب و طالبة.

وشهدت الأجواء حالة من التوتر والقلق الذي ظهر على وجوه الطلاب أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، في إطار تواجد أمني مكثف أمام اللجان.

وكثفت مديرية أمن الجيزة، من تواجدها بمحيط اللجان والشوارع المؤدية لها، كما فرضت كردونًا أمنيًا بمحيطها لتأمين العملية الامتحانية وحظر وقوف السيارات، وتجوب عدد من الدوريات المتحركة أحياء المحافظة المختلفة، في ظل انتشار رجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المروري لضمان وصول الطلاب إلى لجانهم بكل يسر.

وكان قد زعمت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية وتسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الادبية ، فجر اليوم.

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
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