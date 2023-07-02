عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وفيوتشر باستاد السلام الليلة

فريق الأهلي - صورة
فريق الأهلي - صورة أرشيفية

أنهى رجال الأمن استعداهم لتأمين مباراة الأهلي وفيوتشر، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 68 نقطة، حصدها فى 26 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 51 هدفاً كأفضل خط هجوم في الدوري، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 7 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري أيضاً.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعدما خاضوا 31 مباراة، وفاز فيوتشر في 15 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة وعينه على الثلاث نقاط، وذلك لحسم الدوري، حيث يتبقى للأهلي 8 مباريات في البطولة المحلية ويحتاج الأحمر للفوز في 3 مباريات من أجل حسم اللقب رسمياً دون النظر لنتائج باقي منافسيه وقد يتم تقديم حسم الأهلي للدوري حال مواصلة الانتصارات الحمراء وتعثر بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التحدث مع لاعبيه الأيام الماضية عن ضرورة التركيز في كل مباراة كل حدة وعدم التفكير في مسألة حسم الدوي ، وطالبهم بضرورة اللعب بجدية أمام فيوتشر الذي يُعد أحد المنافسين الأقوياء في بطولة الدوري هذا الموسم.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الليلة مكوّنا من: محمد الشناوي ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، علي معلول ، مروان عطية ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

على الجانب الآخر، يدخل فيوتشر المباراة باحثاً عن تصحيح المسار بعد الإخفاقات الأخيرة للفريق، والتي كان آخرها الهزيمة أمام المصري فى الجولة 32 بالدوري بهدفين نظيفين، والتي جاءت بعد أيام قليلة من الهزيمة أمام المصري أيضاً في نصف نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح بنتيجة 3/1.

وعقد علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة استعادة الانتصار وتصحيح المسار، خاصة بعدما تقلص الفارق في النقاط بين فيوتشر والزمالك صاحب المركز الرابع إلى نقطة واحدة، وحذر علي ماهر، لاعبيه، من رباعي الأهلي، بيرسي تاو، علي معلول، محمود كهربا، وحسين الشحات، وأكد مدرب فيوتشر للاعبيه، على ضرورة التركيز خلال المباراة والإلتزام بالأدوار الدفاعية.

ويبدو التشكيل المتوقع لفيوتشر الليلة مكوّنا من: محمود جنش، عمر كمال عبد الواحد، سعد سمير، علي الفيل، جوناثان نجويم ،مهند لاشين، غنام محمد، محمد فاروق، محمد رضا بوبو، أحمد رفعت وأحمد عاطف

الأهلى فيوتشر الأهلي وفيوتشر الدوري مارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاري الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

بعد نشر إعلان وفاة زوجها.. أول تعليق من الفنانة جيهان خليل

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

جهز ورقك بسرعة| فرصة متتعوضش.. الإسكان تطرح شقق بالتقسيط

تداول أسئلة الفيزياء 2023 على جروبات شاومينج عبر تليجرام

تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21 الآن

فى وقت قياسي.. شاومينج ينشر أسئلة امتحان التاريخ بعد توزيعها في لجان الثانوية العامة

شاومينج تناشد الغشاشين : الحقونا بورقة الأسئلة والمدرسين جاهزين

ترشيحاتنا

بعد انتهاء عيد الأضحى بساعات.. مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأحد

نسخة ذهبية .. لامبورجيني اوروس تحصل على تعديل بقوة 900 حصان

وزير التربية والتعليم يزور مطروح لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023

المالية: الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار خلال 2023

فرنسا تحترق.. تسونامي الغضب يجتاح فرنسا وماكرون وحكومته عاجزين

مينفعش يتقال كلام زي ده .. شذى تشن هجوما على صديقها عمرو مصطفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فوائدها العديدة.. دراسة حديثة تعرض الآثار الجانبية لتناول الطماطم

إطلالة بسعر خرافي .. أمينة خليل في المالديف علي البحر تشعل السوشيال ميديا

طقس حار ورطوبة شديدة.. الأرصاد تعلن حالة الجو اليوم وتحذر المواطنين.. (ايه الحكاية)

الزعل بيعمل أكتر من كدة.. المذيعة أميمة بدري تفقد النطق بشكل مفاجئ

فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ