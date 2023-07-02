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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف حقيقة اختطاف فتاة أثناء سيرها بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

كشف رجال أمن القاهرة ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تعرض إحدى الفتيات للإختطاف حال سيرها بأحد الشوارع بالقاهرة حيث تبين عدم صحه الواقعة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض إحدى الفتيات للإختطاف حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين قائد سيارة يستقلها صحبته فتاتان وقائد سيارة أخرى حال سيرهما بدائرة القسم بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور وحال إنصراف قائد السيارة الأولى إصطدم بإحدى الفتاتين، وبالإستعلام عن السيارة تبين أنها مقيدة بإسم أحد الأشخاص .

وبإستدعائه وسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بأنه حال قيامه بتوصيل أصدقائه حدثت المشادة المشار إليها ولدى ترجل أصدقائه من السيارة وتحركه بها إصطدم بصديقته "دون قصد"ونتج عن ذلك إصابتها بكسر بالساق اليسرى.

 وبسؤال والد المصابة أيد ما سبق وأضاف بحدوث الواقعة دون قصد من المذكور وعدم إبلاغه عن الواقعة ورفض إتخاذ إجراء قانونى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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