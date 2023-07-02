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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفيزياء أصلحت ما أفسدته الكيمياء.. الطلاب: الامتحان سهل

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

شهدت لجان الثانوية العامة بعد امتحان الفيزياء،  فرحة بين طلاب الشعبة العلمية، بسبب سهولة امتحان الفيزياء مقارنة بالكيمياء.

حيث قال طالب بالشعبة العلمية، إن امتحان الفيزياء كان سهل مقارنة بامتحان الكيمياء ، مشيرا إلى أن كان هناك بعض الاسئلة الصعبة التي تميز الطلاب عن بعضهم .

بينما قالت طالبة بالعلمية العلمية ، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط وهمام بعض الأسئلة الصعبة ولكن معظمه كان سهل.

 

وشهدت الأجواء حالة من التوتر والقلق الذي ظهر على وجوه الطلاب أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، في إطار تواجد أمني مكثف أمام اللجان.

وكثفت مديرية أمن الجيزة، من تواجدها بمحيط اللجان والشوارع المؤدية لها، كما فرضت كردونًا أمنيًا بمحيطها لتأمين العملية الامتحانية وحظر وقوف السيارات، وتجوب عدد من الدوريات المتحركة أحياء المحافظة المختلفة، في ظل انتشار رجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المروري لضمان وصول الطلاب إلى لجانهم بكل يسر.

وزعمت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية وتسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الادبية ، فجر اليوم.

الثانوية العامة الشعبة العلمية Jobs Education الثانوية العامة تسريب امتحان

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