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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انفوجراف .. حصاد الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال 4 أعوام

صدى البلد

بعد مرور 4 سنوات من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارة البدء في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك من محافظة بورسعيد في يوليو 2019 ، معلنًا تشغيل المنظومة رسميًا في نوفمبر من ذات العام.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أبرز إنجازات الهيئة، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال «انفوجراف» يستعرض إنجاز 4 أعوام من تطبيق المنظومة.

وأشار الانفوجراف، إلى انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بـ4 محافظات حتى الآن، بدأت في يوليو 2019 بانطلاق المنظومة تجريبيًا من محافظة بورسعيد نواة المنظومة الجديدة، وفي نوفمبر من ذات العام أعلن فخامة رئيس الجمهورية تشغيل المنظومة رسميًا ببورسعيد .

وتابع «الانفوجراف» : في فبراير 2021 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل مجمع الاسماعيلية الطبي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث «الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء» عبر تقنية {الفيديوكونفرانس}، لتقدم المحافظات الأربع حتى الآن 24.5 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال منشآتها الصحية التي تغطي كافة أرجاء الأربع محافظات.

ولفت إلى تسجيل أكثر من 5مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، مشيرًا إلى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي شملت 297 منشأة صحية.

وأوضح «الانفوجراف» تسجيل أكثر من 2.8 مليون مواطن منتفع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، وأضاف: تم تقديم مايقرب من 14 مليون خدمة طبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأربع محافظات، فضلًا عن تقديم أكثر من 10.5 مليون خدمة طب أسرة بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات سالِفة الذكر.

ووفقًا للانفوجراف، تم إجراء 375 ألف عملية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأربع المحافظات، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى استحداث العديد من التقنيات الطبية وحزم الخدمات العلاجية وبأعلى المعايير العالمية كعمليات استبدال الصمام بالقسطرة TAVI، وعلاج تمدد الشريان الأورطي باستخدام الدعامة المغطاة بتقنية EVAR ، وتقنيات تم استحداثها لإجراء الجراحات الميكرسكوبية و مناظير الجهاز الهضمي وجراحات القلب النابض.. إلخ
    
واختتم «الانفوجراف» بإطلاق هيئة الرعاية الصحية مشروعها للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية (نرعاك في مصر)، وذلك لاستقطاب الوافدين الأجانب وعلاجهم بمستشفيات الهيئة بالمحافظات، لتحقيق استراتيجية الهيئة الرامية لوضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، وبما يتسق مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة ورؤية مصر 2030.

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