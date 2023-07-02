روسيا تتوعد بـ "رد مناسب" على قرار رومانيا تقليص عدد دبلوماسييها

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، على قرار رومانيا بتقليص التمثيل الروسي فيها، بأن موسكو "ستقدم الرد المناسب".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الخارجية الروسية،: "كما ذكر جانبنا في وقت سابق، ستقدم روسيا الرد المناسب".

وأوضحت السفارة الروسية أن بعض موظفي البعثة الدبلوماسية قد غادروا بالفعل أراضي رومانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن 40 من موظفي السفارة الروسية في بوخارست غادروا رومانيا.

وأفادت صحيفة "زياري" الرومانية، أن "40 موظفًا في السفارة الروسية في بوخارست غادروا رومانيا من مطار أوتوبيني، على متن طائرة أرسلت خصيصًا لمقابلتهم فيما يتعلق بتقليص عدد موظفي الدبلوماسيين بناء على طلب الجانب الروماني".

وأكدت وزارة الخارجية الرومانية أن هذا الإجراء "يعكس تنفيذ قرار الجانب الروماني المتسق مع الإجراءات التي تتبعها الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي في مواقف مماثلة".